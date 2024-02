Concert Gospel Fusion Cussac, samedi 9 mars 2024.

Le groupe Gospel Fusion va nous enchanter avec ses chants nés du travail et de la souffrance et devenues porteurs d’espoir et d’amour. Venez partager ces moments de joie et d’émotions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:00:00

fin : 2024-03-09

Eglise

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine avenirdecussac@yahoo.com

L’événement Concert Gospel Fusion Cussac a été mis à jour le 2024-02-12 par SPL Terres de Limousin