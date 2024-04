Concert Gospel Flame Eglise Saint-Jacques le Majeur Mouriès, dimanche 7 avril 2024.

Le groupe Gospel Flame vous propose un concert de gospel dans l’Église Saint-Jacques de Mouriès, dimanche 7 avril à 17h !

Concert proposé par le groupe Gospel Flame de Salon-de-Provence.

Le groupe vocal GOSPEL FLAME est né en 2000, sous l’impulsion de quelques passionnés. A l’origine, composé d’une dizaine de membres, il s’est étoffé au fil des années et compte, à présent, une trentaine de choristes de pensées et d’horizons divers, qui se réunissent chaque semaine pour assouvir leur passion du Gospel et du Negro Spiritual.



Au profit de l’école « Immaculate Heart of Mary » au Kenya. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Eglise Saint-Jacques le Majeur 10 avenue Pasteur

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur gospel.flame13300@gmail.com

L'événement Concert Gospel Flame Mouriès a été mis à jour le 2024-03-23