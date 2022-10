Concert Gospel et variété Française à Dampleux Dampleux Dampleux Catégories d’évènement: Aisne

12 Rue Valère Bouchain Dampleux Aisne

2022-10-23

Aisne Dampleux 5 La chorale « les Aéronotes » vous donne rendez-vous à 15h en l’église de Dampleux pour un concert de gospel et variété française. Payant – sur réservation auprès de la mairie La chorale « les Aéronotes » vous donne rendez-vous à 15h en l’église de Dampleux pour un concert de gospel et variété française. Payant – sur réservation auprès de la mairie mairie.dampleux@wanadoo.fr Dampleux

