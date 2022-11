Concert Gospel et Chants du monde Venelles Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venelles

Concert Gospel et Chants du monde Venelles, 3 décembre 2022, Venelles. Concert Gospel et Chants du monde

34 Avenue Maurice Plantier Eglise Saint Hippolyte Venelles Bouches-du-Rhône Eglise Saint Hippolyte 34 Avenue Maurice Plantier

2022-12-03 17:00:00 – 2022-12-03 18:30:00

Eglise Saint Hippolyte 34 Avenue Maurice Plantier

Venelles

Bouches-du-Rhône Des chants du monde à dominantes vocales vont résonner a l’intérieur de l’Eglise Saint Hyppolite de Venelles.



Par la Chorale Happy Gospel de Pertuis et Mérindol.

Participation libre, au profit de la restauration des salles paroissiales. Concert gospel, dans un esprit de partage et de transmission de la bonne humeur. happygospel84@gmail.com +33 6 74 47 91 31 https://association-voix-et-musiques.fr/evenements-voix-et-musiques/ Eglise Saint Hippolyte 34 Avenue Maurice Plantier Venelles

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Venelles Autres Lieu Venelles Adresse Venelles Bouches-du-Rhône Eglise Saint Hippolyte 34 Avenue Maurice Plantier Ville Venelles lieuville Eglise Saint Hippolyte 34 Avenue Maurice Plantier Venelles Departement Bouches-du-Rhône

Venelles Venelles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/venelles/

Concert Gospel et Chants du monde Venelles 2022-12-03 was last modified: by Concert Gospel et Chants du monde Venelles Venelles 3 décembre 2022 34 Avenue Maurice Plantier Eglise Saint Hippolyte Venelles Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhne Venelles

Venelles Bouches-du-Rhône