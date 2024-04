Concert Gospel et Chants du monde Eglise Saint Romain Cenon, samedi 15 juin 2024.

Concert Gospel et Chants du monde Représentation de la chorale Floirac en Chœur dans sa formation Cocktail Gospel Samedi 15 juin, 17h30 Eglise Saint Romain 10€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2024-06-15T17:30:00+02:00 – 2024-06-15T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-15T17:30:00+02:00 – 2024-06-15T18:30:00+02:00

La chorale Floirac en Chœur dans sa formation Cocktail Gospel donne un concert avec un répertoire d’une vingtaine de chants à l’église Saint Romain, appréciée pour ses décors peints et son acoustique.

Eglise Saint Romain 19 rue du Maréchal Gallieni 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « floiracenchoeur33270@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786520849 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.floiracenchoeur.com »}]

Gospel chorale