Concert Gospel Droiturier Droiturier Catégories d’évènement: 03120

Droiturier

Concert Gospel Droiturier, 18 juin 2022, Droiturier. Concert Gospel Le Bourg Eglise prieurale Droiturier

2022-06-18 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-18 Le Bourg Eglise prieurale

Droiturier 03120 Groupe « Actions pour la jeunesse du Roannais », organisé par le Comité de jumelage Droiturier Vucherens. Buvette, petite restauration Le Bourg Eglise prieurale Droiturier

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 03120, Droiturier Autres Lieu Droiturier Adresse Le Bourg Eglise prieurale Ville Droiturier lieuville Le Bourg Eglise prieurale Droiturier Departement 03120

Droiturier Droiturier 03120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/droiturier/

Concert Gospel Droiturier 2022-06-18 was last modified: by Concert Gospel Droiturier Droiturier 18 juin 2022 03120 Droiturier

Droiturier 03120