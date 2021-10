Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire, Marcé-sur-Esves Concert Gospel des Canaillous Chantants Marcé-sur-Esves Marcé-sur-Esves Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marcé-sur-Esves

Concert Gospel des Canaillous Chantants Marcé-sur-Esves, 9 octobre 2021, Marcé-sur-Esves. Concert Gospel des Canaillous Chantants 2021-10-09 16:30:00 – 2021-10-09 18:00:00

Marcé-sur-Esves Indre-et-Loire Marcé-sur-Esves Les Canaillous Chantants vous proposent de découvrir la belle église Saint Martin de Marcé sur Esves et sa superbe sonorité à travers leur répertoire gospel. Les Canaillous Chantants vous proposent de découvrir la belle église Saint Martin de Marcé sur Esves et sa superbe sonorité à travers leur répertoire gospel. les-canaillous-chantants@orange.fr +33 6 76 74 54 09 Les Canaillous Chantants vous proposent de découvrir la belle église Saint Martin de Marcé sur Esves et sa superbe sonorité à travers leur répertoire gospel. Les canaillous chantants dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Marcé-sur-Esves Autres Lieu Marcé-sur-Esves Adresse Ville Marcé-sur-Esves lieuville 47.03061#0.65492