Concert Gospel Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Concert Gospel Bourges, 13 mai 2022, Bourges. Concert Gospel Bourges

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13

Bourges Cher Bourges 4 EUR Soirée musicale proposée par l’école de musique et le Lions Club Jean et Jeanne de Berry avec l’ensemble Scherzo gospel +33 2 48 57 27 73 otmehun

Bourges

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Concert Gospel Bourges 2022-05-13 was last modified: by Concert Gospel Bourges Bourges 13 mai 2022 bourges cher

Bourges Cher