Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing, le dimanche 5 décembre à 16:00

Romuald KOFFI voit le jour à Lakota, au centre ouest de la Côte d’Ivoire, mais c’est dans la ville voisine nommée DIVO que son oreille interne va se réjouir grâce au groupe WOYA. Dans l’année de ses 14 ans, Romuald se prend de passion pour Dieu et se convertit au christianisme. Il décide de faire entendre et découvrir par sa musique ce qu’est authentiquement le Gospel. Ses voyages et tournées en Corée du Sud et aux Etats-Unis, vont lui permettre de s’aguerrir et de développer ses qualités vocales, sa pratique de la guitare et du piano, ainsi que son positionnement dans le gospel. Romy a évolué dans plusieurs formations en Côte d’Ivoire, dont : Apocalypso (avec tonton CC). Il a également crée un groupe de pop afro-Jazz nommé (Akwaba) aux côtés de Chai Wang, batteur de l’icône de la k-pop PSY, et devient le leader vocal du groupe « Earthian Music Brand » avec lequel il va enchainer les festivals au travers de la Corée du Sud. Désormais installé en France depuis 2014, Romy crée l’association « David School » dans le but de donner des cours de musique à Paris et à Lille et sa Métropole. Avec le temps, différents genres musicaux (gospel, jazz,pop, reggae, etc…)viendront influencer Romy pendant ses aventures solitaires. Ainsi des rythmes afro américains et les couleurs polyphoniques universelles se consolideront en son âme pour aiguiser son talent de compositeur et interprète. C’est d’ailleurs sous ces couleurs que son premier album est sorti, et précédé par la sortie de 3 singles. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Tarif plein 10 €, – de 12 ans 5 €, gratuit pour les – de 6 ans

avec Gospart Dance

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2021-12-05T16:00:00 2021-12-05T17:30:00