Concert Gospel Andernos-les-Bains

Gironde

Concert Gospel Andernos-les-Bains, 22 octobre 2022

Avenue du Commandant David Allègre Eglise Saint Eloi Andernos-les-Bains Gironde

2022-10-22 – 2022-10-22

Eglise Saint Eloi Avenue du Commandant David Allègre

Andernos-les-Bains

Dans le cadre d'Octobre Rose, les Elles du bassin vous proposent un concert Gospel animé par Vocaventures et son chef de choeur O. Do Sacramento.

Entrée au chapeau.

Entrée au chapeau. Dans le cadre d’Octobre Rose, les Elles du bassin vous proposent un concert Gospel animé par Vocaventures et son chef de choeur O. Do Sacramento.

Entrée au chapeau. Les Elles du Bassin

Eglise Saint Eloi Avenue du Commandant David Allègre Andernos-les-Bains

