Gainneville Seine-Maritime Gainneville La période de Noël approche ! Réchauffez vos cœurs en découvrant les voix chaleureuses du groupe de Gospel Amany. Ils vous feront chanter avec beaucoup de plaisir dans l'église de Gainneville, vendredi 17 décembre à 20h. Amany, -"paix" en langue Swahili -, est un collectif de chanteurs solistes, doté d'un répertoire, allant des traditionnels chants de louange aux musiques actuelles. Le groupe interprète des œuvres traditionnelles de Noël – rappelons que Gospel signifie "évangile" en anglais – comme Douce nuit / Minuits chrétiens (O holy night). Mais ses rencontres avec des sonorités venues du jazz, de la soul, de l'afro ou des mélodies arabo-hébraïques lui inspire un registre varié qui vous fera voyager dans le monde entier ! Entrée gratuite sur réservation jusqu'au 14 décembre : contact@gainneville.fr ou au 02 32 79 59 59.

