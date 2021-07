TrèvesTrèves Trèves Trèves Gard, Trèves Concert Gospel à Trèves Trèves Trèves TrèvesTrèves Catégories d’évènement: Gard

Trèves

Concert Gospel à Trèves Trèves Trèves, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, TrèvesTrèves. Concert Gospel à Trèves 2021-07-20 – 2021-07-20

Trèves Gard Trèves Gard Trèves Venez écouter le concert Gospel avec Gospel Train à l’église de Trèves. Ce concert est un voyage au travers des personnages bibliques dans le Gospel et le Negro Spiritual. Ce concert fera aussi le lien entre l’histoire de l’esclavage, de la ségrégation et toute l’espérance transmise par Dieu au travers de ses envoyés. Horaires entre 18h et 21h en fonction des directives de couvre-feu. Concert en libre participation. Renseignements auprès de Martine Pialot, Culture Aigoual au 06 04 50 70 70 ou de l’office de tourisme au 04 67 82 64 67. +33 4 67 82 64 67 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Trèves Étiquettes évènement : Autres Lieu Trèves Trèves Adresse Ville TrèvesTrèves lieuville 44.07873#3.38535

Évènements liés