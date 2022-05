Concert Gospel à St Aubin sur Algot à Cambremer Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Concert Gospel à St Aubin sur Algot à Cambremer Cambremer, 24 juin 2022, Cambremer. Concert Gospel à St Aubin sur Algot à Cambremer Église de Saint-Aubin Saint Aubin sur Algot Cambremer

2022-06-24 20:30:00 – 2022-06-24 Église de Saint-Aubin Saint Aubin sur Algot

Cambremer Calvados L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE ST AUBIN SUR ALGOT VOUS INVITE À : UN CONCERT GOSPEL DANS L’ÉGLISE DE ST AUBIN

DONNÉ PAR LE GROUPE GOSPEL TOGETHER DE LISIEUX.

LE VENDREDI 24 JUIN À 20H30 Entrée libre mais participation nécessaire. L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE ST AUBIN SUR ALGOT VOUS INVITE À : UN CONCERT GOSPEL DANS L’ÉGLISE DE ST AUBIN

DONNÉ PAR LE GROUPE GOSPEL TOGETHER DE LISIEUX.

LE VENDREDI 24 JUIN À 20H30 Entrée libre mais participation nécessaire. +33 2 31 62 70 51 L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE ST AUBIN SUR ALGOT VOUS INVITE À : UN CONCERT GOSPEL DANS L’ÉGLISE DE ST AUBIN

DONNÉ PAR LE GROUPE GOSPEL TOGETHER DE LISIEUX.

LE VENDREDI 24 JUIN À 20H30 Entrée libre mais participation nécessaire. Église de Saint-Aubin Saint Aubin sur Algot Cambremer

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Cambremer Adresse Église de Saint-Aubin Saint Aubin sur Algot Ville Cambremer lieuville Église de Saint-Aubin Saint Aubin sur Algot Cambremer Departement Calvados

Cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Concert Gospel à St Aubin sur Algot à Cambremer Cambremer 2022-06-24 was last modified: by Concert Gospel à St Aubin sur Algot à Cambremer Cambremer Cambremer 24 juin 2022 Calvados Cambremer

Cambremer Calvados