Concert gospel à l’église de Mons Belin-Béliet, 23 décembre 2022, Belin-Béliet .

Concert gospel à l’église de Mons

2002 Route de Mons Belin-Béliet Gironde

2022-12-23 – 2022-12-23

Belin-Béliet

Gironde

Les bénéfices générés par cet événement musical seront reversés au Téléthon.

Le vendredi 23 décembre, l’harmonie des sonorités gospel d’Happy Voices s’installe à l’église de Mons pour un concert exceptionnel à 20h30, alliant la sainteté du lieu et la magie des voix du trio féminin.

L’entrée du concert est fixé au tarif de 5 euros et se fait sur réservations auprès de la mairie par mail à mairie@belin-beliet.fr ou par téléphone au 05 56 88 00 06. C’est pourquoi, en plus de l’entrée payante, les spectateurs pourront faire un don sur place pour soutenir la recherche médicale.

+33 5 56 88 00 06

OT Val de l’Eyre

Belin-Béliet

dernière mise à jour : 2022-12-15 par