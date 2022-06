Concert Gospel à Frontenac Frontenac Frontenac Catégories d’évènement: 33760

Concert Gospel à Frontenac
Frontenac, 18 juin 2022, Frontenac.

2022-06-18 – 2022-06-18

Frontenac 33760
5 EUR
Louons L'éternel, la chorale gospel girondine, s'invite à Frontenac pour un concert aux sonorités variées. Les 20 chanteurs proposent un répertoire éclectique allant du gospel américain à l'afro-gospel, de la pop au reggae en passant par le zouk.
Terre d'envies l'asso

