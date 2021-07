Concert : Good, Bad & Young – Le vendredi est une fête Saint-Brieuc, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Saint-Brieuc.

2021-07-16 21:00:00 – 2021-07-16 22:00:00 Rue de la Grille Place de la Grille

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Influencé par le blues, le rock ainsi que les tonalités irlandaises, Good Bad & Young vous transporte dans un univers musical folk-rock où la guitare acoustique et les harmonies vocales contrastent avec la puissance de la basse et des percussions. Sur les textes de Brid Ni Chonghaile, illustrés par les œuvres de CLO et de SAMH, le groupe fait partie de cette génération de chanteurs protestataires, pro-écologie, anti-establishment, défenseurs des valeurs fondamentales des droits de l’homme ! Ils décrivent des faits de société et des histoires souvent tragiques mais toujours teintées de poésie et d’espoir.

