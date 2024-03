Concert Gone Rockin’ Tribute Le Marvageur de Rosoy Rosoy, samedi 6 avril 2024.

Enfin ACDC au Marvageur !

Le Marvageur accueille pour la première ce tribute du célèbre groupe de rock australien ACDC.

Gone Rockin’ vient du 45 et ils sont pas là pour plaisanter.

2 heures de show, de Bon Scott à Brian Johnson, en passant par les titres emblémentiques de Highway to Hell à Back in Black, mais aussi quelques titres moins connus !

Ça risque d’envoyer du bois !

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Début : 2024-04-06 21:30:00

fin : 2024-04-06

Le Marvageur de Rosoy 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

