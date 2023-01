CONCERT – GOLDMEN TRIBUTE 100% GOLDMAN Nancy Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques Goldman… Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en hommage à son idole. Depuis, le groupe baptisé « Goldmen » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe ». Venez-vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques Goldman lors de cette nouvelle tournée ! INFOS PRATIQUES Réservations CE et PMR : 03 83 45 81 60 +33 3 83 93 27 27 rue du zenith Le Zénith de Nancy Nancy

