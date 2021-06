Concert: Goldmen Pau, 22 janvier 2023-22 janvier 2023, Pau.

Concert: Goldmen 2023-01-22 17:00:00 – 2023-01-22 allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques

Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Aujourd'hui, Laurent Top aux claviers, Pierre-Henri Dromard à la basse, David Mahieux et Emmanuel Simoens aux guitares, John Brenner au saxophone et Jérémy Stevez à la batterie le suivent sans hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est bonne !! Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN» écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 et 2000 que le public connaît par cœur.

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi» en passant par « Encore un matin» ou autre « Il suffira d’un signe». Venez-vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN lors de cette nouvelle tournée!

+33 5 59 80 77 44

Zénith de Pau Pyrénées

