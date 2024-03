Concert Go!azen kontzertua Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle, dimanche 17 mars 2024.

Concert Go!azen kontzertua Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Le programme de télévision Ametsen arbola, avec la collaboration de l’ikastola Zaldubi, de la société de production Pausoka et de la série télé Go!azen, organisent un concert solidaire en faveur des recherches autour du syndrome de PACS1.

Une restauration sera proposée sur place.

Tous les bénéfices de la journée seront pour Nahia Laurencena, la seule personne du Pays Basque diagnostiquée PACS1. L’ikastola Zaldubi gérera la billetterie et fera don des sommes reçues à l’association qui porte les recherches autour de cette maladie.

Tout ce qui a trait à cet événement sera enregistré et sera ensuite diffusé sur ETB1, dans l’émission Ametsen Arbola. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko

Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Go!azen kontzertua Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de Tourisme Pays Basque