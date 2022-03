Concert Go Gam! Creil, 14 mai 2022, Creil.

Concert Go Gam! Creil

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 21:30:00

Creil Oise Creil

Tout au long de l’année la Grange à Musique accompagne des artistes locaux avec pour objectif de les aider à se structurer et à se développer à travers des rencontres mais aussi des répétitions et des résidences.

Go GAM ! c’est un nouveau rendez-vous visant à mettre en avant ce travail annuel mais aussi à le parfaire. L’après midi des tables rondes seront proposés aux artistes en présence de professionnels (programmateurs, médias, administrateurs…) autour de la communication et de la structuration administrative.

Dès 18h nous ouvrons les portes au public pour vous présenter 3 projets que nous accompagnons cette année. GRATUIT.

FUGUE

FUGUE est le résultat de l’exploration infernale de quatre garçons à travers les collections de vinyles de leurs parents. Ils débutent leur route insouciante en découvrant l’énergie et la rage des Pixies, puis sont heurtés par la mélancolie et la fragilité de Cure. Le voyage se poursuit en traversant les mélodies aériennes de Radiohead pour les mener peu à peu vers une plénitude qui leur paraît encore si loin… C’est cette quête de la maturité qui les a poussés à composer et cristalliser “Snowflakes Symmetry”, leur prochain EP, dans un théâtre isolé au milieu de la campagne, figeant un instant le temps pour méditer et grandir.

KANIS & LOU

Seul groupe en France à mêler Hot Swing Hawaiien et musique Exotica, le quartet Kanis & Lou navigue entre la douceur des mélodies des mers du sud et l’ambiance bouillonnante du jazz hawaïen des années 30. La steel guitar et le ukulélé marquant l’identité de ce string band autant que la voix rare et touchante de sa chanteuse.

TWO TRAINS LEFT

Two Trains Left est un groupe de pop-punk originaire de Paris. En 2018, ils sortent leur premier EP « Sorry & Pathetic ». Un premier succès qui les propulsera en première partie d’Anti-Flag, Story Untold, Between You & Me, Hockey Dad à Paris et de Møme sur la main stage des 24h de l’INSA à Lyon. En 2020, les confinements successifs ont poussé 2TL a sortir 3 singles pour inonder leurs fans d’une lueur d’optimisme, tout en préparant leur futur. C’est durant l’été 2021 qu’ils sortent leur tout nouvel EP ‘As Safe As Yesterday’, accueilli par de nombreuses critiques positives de la presse spécialisée et de leurs fans. Il marque le début d’une nouvelle ère pour le groupe, mélangeant le pop-punk à une vibe plus douce, amenant leur son dans une toute autre atmosphère.

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

La grange à musique

Creil

