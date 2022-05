Concert “Gloria de Vivaldi et Magnificat de Bach” Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

2022-05-29 – 2022-05-29

100 boulevard Daloz Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais Le Touquet-Paris-Plage Dimanche 29 mai 2022 17h30, église Sainte Jeanne d’Arc

Entrée : 15 € – Gratuit pour les enfants et scolaires

Contrôle pass sanitaire par l’association. +33 3 21 05 17 72 Dimanche 29 mai 2022 17h30, église Sainte Jeanne d’Arc

