“Le Chœur des classes à horaires aménagés musique du Collège Jean-Philippe Rameau” de Versailles dirigé par Christophe Junivart ainsi que le “Chœur de chambre de Versailles” dirigé par Arlinda Roux-Majollari donneront le “Gloria” de Vivaldi le Mardi 17 mai 2022 à 20h30 à l’Académie équestre du Château de Versailles accompagnés par l’orchestre “Les ondes plurielles”. En première partie, vous assisterez à une rencontre inédite entre musique et danse. Beethoven, Ravel, Halvorsen, Mendelssohn – Œuvres de musique de chambre et création chorégraphique Gloria de Vivaldi

Billetterie: http://choeurdechambreversa.free.fr/prochainsconcerts.html

