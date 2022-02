Concert « Glogg och Troll » Andlau, 27 février 2022, Andlau.

Concert « Glogg och Troll » Andlau

2022-02-27 17:00:00 – 2022-02-27 18:00:00

Andlau Bas-Rhin Andlau

0 EUR Glogg och Troll : Concert par Anne Schlick et Xavier Bazoge

Au cœur de l’hiver, petits et grands se réchauffent l’âme lors des veillées en attendant le printemps et ses promesses. Ces temps de partage festifs sont d’autant plus forts que les nuits sont encore longues ! Voici, pour égayer la pénombre hivernale, mêlant senteurs du glögg suédois et du vin chaud local, quelques musiques scandinaves et autres histoires troll.

Anne Schlick et Xavier Bazoge sont chanteurs lyriques professionnels et instrumentistes, mais aussi amateurs de musiques traditionnelles en général et scandinaves en particulier. La nyckelharpa, vièle à archet et clavier suédoise et la viole de gambe se complètent, se mêlent aux voix qui chantent, dansent et racontent les trolls, la polska, les amours effrayants des näcken ou encore les grands espaces nordiques. Un concert à mettre entre toutes les oreilles !

Voici, pour égayer la pénombre hivernal, quelques musiques scandinaves et autres histoires troll.

+33 3 88 08 65 24

Glogg och Troll : Concert par Anne Schlick et Xavier Bazoge

Au cœur de l’hiver, petits et grands se réchauffent l’âme lors des veillées en attendant le printemps et ses promesses. Ces temps de partage festifs sont d’autant plus forts que les nuits sont encore longues ! Voici, pour égayer la pénombre hivernale, mêlant senteurs du glögg suédois et du vin chaud local, quelques musiques scandinaves et autres histoires troll.

Anne Schlick et Xavier Bazoge sont chanteurs lyriques professionnels et instrumentistes, mais aussi amateurs de musiques traditionnelles en général et scandinaves en particulier. La nyckelharpa, vièle à archet et clavier suédoise et la viole de gambe se complètent, se mêlent aux voix qui chantent, dansent et racontent les trolls, la polska, les amours effrayants des näcken ou encore les grands espaces nordiques. Un concert à mettre entre toutes les oreilles !

Andlau

dernière mise à jour : 2022-01-11 par Office de tourisme du pays de Barr