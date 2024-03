CONCERT GLABRE LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 25 mai 2024.

La Pistouflerie vous invite à un concert de musique Flock, Post-rock et Doom…

Glabre est un tarot sonique. Seul sur scène, il jure, et conjure avec des boites à rythme, guitare et chant. Aux sons industriels répondent des voix éthérées ou des incantations orageuses. Ces émotions oscillent entre folk, post-rock et doom.

Avec Glabre, à la fin, c’est la rage et l’amour qui gagnent.

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Petite restauration sur place ardoises gourmandes locales et boissons 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

