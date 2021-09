Val Buëch-Méouge Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes, Val Buëch-Méouge Concert gipsy Val Buëch-Méouge Val Buëch-Méouge Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Val Buëch-Méouge

Concert gipsy Val Buëch-Méouge, 12 septembre 2021, Val Buëch-Méouge. Concert gipsy 2021-09-12 12:30:00 12:30:00 – 2021-09-12 Ribiers Place de la Fontaine

Val Buëch-Méouge Hautes-Alpes Val Buëch-Méouge Concert Luna Yena : toute la magie de la gipsy music. mairie.vbm@orange.fr +33 4 92 63 20 16 https://mairie-vbm.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Val Buëch-Méouge Autres Lieu Val Buëch-Méouge Adresse Ribiers Place de la Fontaine Ville Val Buëch-Méouge lieuville 44.23119#5.85661