Hérault EUR 13 15 Ne manquez pas le concert de GIN TONIC ORCHESTRA au JAM L’association montpelliéraine Jazz On Top y réfléchissait depuis longtemps : offrir des soirées célèbrant les nouvelles scènes jazz françaises et européennes au rythme de l’année ! Cela commence ici, au JAM, avec les stéphanois de Gin Tonic Orchestra.

Du Jazz mais pas que ! Depuis une paire d’années, ce jeune quintet se fait remarquer par ses mélodies douces entre future jazz et broken beat, concoctant une alchimie imparable si les énergies de Kaidi Tatham, Theo Parrish ou Kamaal Williams ne vous sont pas inconnues. Ne manquez pas le concert de GIN TONIC ORCHESTRA au JAM +33 4 67 58 30 30 https://www.lejam.com/gin-tonic-orchestra-le-27-01-jazz-on-top/ Montpellier

