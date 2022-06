Concert Gilles Servat Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais

Concert Gilles Servat Les Portes du Coglais, 15 octobre 2022, Les Portes du Coglais. Concert Gilles Servat

La Selle en Coglès Rue des Mazières Salle Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Rue des Mazières La Selle en Coglès

2022-10-15 21:00:00 – 2022-10-15

Rue des Mazières La Selle en Coglès

Les Portes du Coglais

Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Nous vous annonçons la venue de Gilles Servat pour un concert en duo avec Philippe Turbin au piano. Organisé par le comité des Fêtes de la selle en Coglès, ce concert aura lieu à 21 heures le 15 Octobre 2022 à la Salle des Mazières aux portes du Coglais La Selle en Coglès. Réservation au 0670084268 Vente de billets : Offices du tourisme Bazouges la Pérouse et Maen-Roch. Nous vous annonçons la venue de Gilles Servat pour un concert en duo avec Philippe Turbin au piano. Organisé par le comité des Fêtes de la selle en Coglès, ce concert aura lieu à 21 heures le 15 Octobre 2022 à la Salle des Mazières aux portes du Coglais La Selle en Coglès. Réservation au 0670084268 Vente de billets : Offices du tourisme Bazouges la Pérouse et Maen-Roch. Rue des Mazières La Selle en Coglès Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Les Portes du Coglais Autres Lieu Les Portes du Coglais Salle Adresse Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Rue des Mazières La Selle en Coglès Ville Les Portes du Coglais lieuville Rue des Mazières La Selle en Coglès Les Portes du Coglais Departement Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Salle Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-portes-du-coglais/

Concert Gilles Servat Les Portes du Coglais 2022-10-15 was last modified: by Concert Gilles Servat Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Salle 15 octobre 2022 La Selle en Coglès Rue des Mazières Salle Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine