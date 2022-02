Concert : Gilles & Jeyson ROUS Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Concert : Gilles & Jeyson ROUS Saint-Rémy-de-Provence, 20 février 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Concert : Gilles & Jeyson ROUS Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

2022-02-20 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-20 Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 10 12 Ouverture des portes à 14h30.



Tarifs : 12€ sur place.

10€ en prévente à la maison de la presse à Saint-Rémy-de-Provence et au tabac-presse de Saint-Étienne-du-Grès ou en ligne.



