Plougasnou 29630 « Une bouffée d’Orgue Pur » Les Amis de l’Orgue de l’église St Pierre de Plougasnou ont reporté le concert de Gildas Vijay Rousseau, artiste Brestois, pianiste et organiste hors normes à samedi 12 juin à 20h30. Il présentera un florilège de musiques contemporaines. Il navigue avec vélocité et délicatesse entre les styles musicaux extrêmement diversifiés : jazz, variété française, internationale, métal, … musique celtique… Philip Glass, Didier Squiban, Lady Gaga, System of a down, Louis Armstrong, Eurytmics, Red hot chili pepers … A ne manquer sous aucun prétexte. Placement dans l’église et respect du protocole sanitaire en vigueur. Entrée : 10€

Tarif abonné : 5€

Tarif abonné : 5€

Gratuit – 18 ans

