Concert Gildas Thomas
Place Marius Trucy Salle des fêtes de Venelles
Venelles Bouches-du-Rhône

2023-01-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-14 22:00:00 22:00:00

Salle des fêtes de Venelles Place Marius Trucy

Bouches-du-Rhône Venelles EUR Gildas Thomas écrit et compose dans une veine populaire, mettant l’accent sur la qualité des mélodies, en soufflant en permanence le chaud et le froid, entre dérision légère, poésie souriante et sensibilité qui touche à l’essentiel.

Les chansons de Gildas Thomas sont comme certains bonbons acidulés : ça chatouille les papilles, parfois ça irrite, on grince des dents mais on en reprend toujours tellement c’est bon ! Gildas Thomas, auteur, compositeur, interprète (écrivain) se définit lui-même comme « chantiste ».

Son quatrième album « La mousson et le crachin » est sorti en avril 2022.
+33 4 42 54 71 70
https://www.mjc-venelles.org/evenement/gildas-thomas/

