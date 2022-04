Concert Gertwiller, 14 mai 2022, Gertwiller.

Concert Gertwiller

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 23:00:00

Gertwiller Bas-Rhin Gertwiller

EUR Concert de musique écossaise

L’association Loisirs et Culture de Gertwiller a programmé un concert inédit : nous accueillerons le HIGHLAND DRAGOONS PIPE BAND STRASBOURG.

Cette formation musicale écossaise, qui a vu le jour fin 2008, est composée de sonneurs de grandes cornemuses et de batteurs.

Un « Pipe Band » trouve son origine dans les régiments écossais incorporés dans l’armée britannique. La cornemuse et le tambour y étaient fort appréciés en tant qu’instruments particulièrement puissants et impressionnants.

La salle de la Kirneck ouvrira ses portes au public à partir de 18h, permettant aux gens de profiter de la petite restauration mise en place avant, pendant et après le concert.

Ce dernier démarrera à 19h avec 3 prestations d’environ 20-25 mn incluant des entractes d’environ 20 minutes entre ces passages (ils ont aussi besoin de « reprendre leur souffle »).

Vous aurez aussi l’occasion de discuter directement avec ces passionnés d’un « autre genre » à l’issue de ce concert.

Soirée musicale

+33 3 88 58 05 93

Concert de musique écossaise

L’association Loisirs et Culture de Gertwiller a programmé un concert inédit : nous accueillerons le HIGHLAND DRAGOONS PIPE BAND STRASBOURG.

Cette formation musicale écossaise, qui a vu le jour fin 2008, est composée de sonneurs de grandes cornemuses et de batteurs.

Un « Pipe Band » trouve son origine dans les régiments écossais incorporés dans l’armée britannique. La cornemuse et le tambour y étaient fort appréciés en tant qu’instruments particulièrement puissants et impressionnants.

La salle de la Kirneck ouvrira ses portes au public à partir de 18h, permettant aux gens de profiter de la petite restauration mise en place avant, pendant et après le concert.

Ce dernier démarrera à 19h avec 3 prestations d’environ 20-25 mn incluant des entractes d’environ 20 minutes entre ces passages (ils ont aussi besoin de « reprendre leur souffle »).

Vous aurez aussi l’occasion de discuter directement avec ces passionnés d’un « autre genre » à l’issue de ce concert.

Gertwiller

dernière mise à jour : 2022-04-15 par