Castéra-Lectourois Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois, Gers Concert « Gers enchanté » Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois Catégories d’évènement: Castéra-Lectourois

Gers

Concert « Gers enchanté » Église Sainte-Madeleine, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Castéra-Lectourois. Concert « Gers enchanté »

Église Sainte-Madeleine, le dimanche 19 septembre à 17:00

Concert « Gers Enchanté » avec la Main Harmonique.

15€, gratuit enfants – 12 ans

Concert « Gers enchanté » avec la Main Harmonique. Église Sainte-Madeleine 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Castéra-Lectourois, Gers Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Sainte-Madeleine Adresse 32700 Castéra-Lectourois Ville Castéra-Lectourois lieuville Église Sainte-Madeleine Castéra-Lectourois