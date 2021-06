Die Die Die, Drôme Concert – Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne Die, 12 juin 2021-12 juin 2021, Die. Concert – Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne 2021-06-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-12 16:30:00 16:30:00 Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas

Die Drôme Un récital acoustique, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous livre ses chansons sans artifice. A découvrir car Gérard Morel est un vrai jongleur de mots. mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/accueil-diors-vercors.aspx Un récital acoustique, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous livre ses chansons sans artifice. A découvrir car Gérard Morel est un vrai jongleur de mots.

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Die Adresse Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Ville Die lieuville 44.75121#5.37582