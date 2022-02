Concert – Gérard Lanvin Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Concert – Gérard Lanvin Yvetot, 20 avril 2022, Yvetot. Concert – Gérard Lanvin Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

2022-04-20 – 2022-04-20 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

Yvetot Seine-Maritime Après quelques jours de Résidence dans la salle des Vikings, Gérard Lanvin proposera son spectacle : en réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre colère et résignation, Gérard Lanvin, grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues. Un son brut de décoffrage, celui qui percute les tympans. Lanvin envoie ses chansons « coup de poing » sans concession ni faiblesse, le temps d’un tourbillon musical. Après quelques jours de Résidence dans la salle des Vikings, Gérard Lanvin proposera son spectacle : en réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre colère et résignation, Gérard Lanvin, grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock… saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 https://www.lesvikings-yvetot.fr/ Après quelques jours de Résidence dans la salle des Vikings, Gérard Lanvin proposera son spectacle : en réponse à cette France d’aujourd’hui, minée entre colère et résignation, Gérard Lanvin, grande gueule du cinéma français, pousse un coup de rock teinté de blues. Un son brut de décoffrage, celui qui percute les tympans. Lanvin envoie ses chansons « coup de poing » sans concession ni faiblesse, le temps d’un tourbillon musical. Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Ville Yvetot lieuville Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Concert – Gérard Lanvin Yvetot 2022-04-20 was last modified: by Concert – Gérard Lanvin Yvetot Yvetot 20 avril 2022 seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime