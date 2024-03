Concert Gérard Delahaye chante ! salle des fêtes Montertelot, samedi 13 avril 2024.

Concert Gérard Delahaye chante ! salle des fêtes Montertelot Morbihan

Auteur, compositeur et interprète, Gérard Delahaye est avant tout un chanteur traditionnel breton. Il parcours tous les répertoires avec le même enthousiasme en s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

Son inspiration se trouve dans la cutlure bretonne et celte et mélange chants marins, contes et folklore, le tout chanté en breton, anglais et français.

Des billets sont en vente dans les commerces de Montertelot (restaurant L’écluse et bar-tabac le Kanal 29). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13

salle des fêtes rue des Nouettes

Montertelot 56800 Morbihan Bretagne

L’événement Concert Gérard Delahaye chante ! Montertelot a été mis à jour le 2024-03-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande