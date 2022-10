Concert Gérald Toto Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Concert de Gérald Toto, le vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 au Centre culturel J.-R.-Leygues de Villeneuve-sur-Lot.

Sur réservation. Concert de Gérald Toto, le vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 au Centre culturel J.-R.-Leygues à Villeneuve-sur-Lot.

Sur réservation. +33 5 53 40 49 49 Mairie Villeneuve-sur-Lot

