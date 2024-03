Concert Georgio Le Tube Seignosse, jeudi 16 mai 2024.

Concert Georgio Le Tube Seignosse Landes

CONCERT GEORGIO

Le jeudi 16 mai 2024, au Tube à Seignosse Océan.

Ouverture des portes à 19h. Début de la soirée à 20h.

Certifié or sur son précédent projet, Georgio revient avec son nouvel album ‘Années Sauvages, parties 1 & 2’.

Après un Zénith de Paris et une tournée en province complète, il revient pour une tournée estivale en 2024 et passera par Le Tube le 16 mai prochain.

Tarifs

– prévente 30€

– sur place 32€

Concert assis/debout, placement libre.

Tout mineur doit être obligatoirement accompagné d’une personne majeure et responsable.

Infos www.le-tube-bourdaines.com 32 32 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Le Tube Avenue des Arènes

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Georgio Seignosse a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Seignosse