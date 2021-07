Saint-Arnoult-en-Yvelines Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines, Yvelines Concert Georges KA Maison Elsa Triolet-Aragon Saint-Arnoult-en-Yvelines Catégories d’évènement: Saint-Arnoult-en-Yvelines

Poésie vivante ! Venez écouter **George Ka**, l’une des slameuses les plus talentueuses de sa génération. D’Hô Chi-Minh-Ville à la région parisienne, la jeune femme slame ses racines vietnamiennes, le Paris son enfance avec finesse et nostalgie. Un univers inspiré de hip hop, de funk, de pop et de soul. Ce concert est organisé à la Maison Triolet-Aragon, en collaboration avec l’Usine à Chapeaux (MJC)

Gratuit pour tous, sur réservation.

Au croisement du rap et de la chanson, Georges Ka signe des textes élaborés qu’elle pose sur des instrumentales mêlant hip-hop, funk et pop. Maison Elsa Triolet-Aragon Moulin de Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Saint-Arnoult-en-Yvelines Yvelines

