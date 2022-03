Concert : Georges CHELON Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert : Georges CHELON Romans-sur-Isère, 17 mars 2022, Romans-sur-Isère. Concert : Georges CHELON Café Théâtre “La Charrette” 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère

2022-03-17 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-19 Café Théâtre “La Charrette” 15, Place Charles de Gaulle

Romans-sur-Isère Drôme Venez écouter ce poète qui a plus de 400 chansons à son actif,

Georges Chelon privilégie la mise en musique de textes poétiques. Auteur, compositeur, interprète et guitariste, … lacharretteromans@wanadoo.fr +33 4 75 02 04 25 Café Théâtre “La Charrette” 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Café Théâtre "La Charrette" 15, Place Charles de Gaulle Ville Romans-sur-Isère lieuville Café Théâtre "La Charrette" 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert : Georges CHELON Romans-sur-Isère 2022-03-17 was last modified: by Concert : Georges CHELON Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 17 mars 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme