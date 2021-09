Marseille Théâtre du carré rond Bouches-du-Rhône, Marseille CONCERT GEORGES BRASSENS Théâtre du carré rond Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

13ème année Dominique Lamour accompagné par Nicolas Matteï (guitare solo) Sylvain Congès (guitare rythmique) Jean-Christophe Gautier (contrebasse)

18€ / 14€ (étudiants – demandeurs d’emplois – RSA)

♫♫♫ Théâtre du carré rond 23 rue des trois rois 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:30:00;2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T22:30:00;2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T22:30:00;2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:30:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T22:30:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:30:00;2022-05-27T20:30:00 2022-05-27T22:30:00

