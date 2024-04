Concert « Gentlemoon » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 12 avril 2024.

Concert « Gentlemoon » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Jazz

Elégance, finesse et complicité sont les maîtres mots de ce duo de jazz d’exception formé en 2022 avec Willy Pansart au chant/guitare et Stéfanus Vivens au piano. Le subtil jeu du piano, de la guitare rythmique et de la voix de crooner se complètent parfaitement pour redonner vie aux plus grand standards de jazz américains.

Elégance, finesse et complicité sont les maîtres mots de ce duo de jazz d'exception formé en 2022 avec Willy Pansart au chant/guitare et Stéfanus Vivens au piano. Le subtil jeu du piano, de la guitare rythmique et de la voix de crooner se complètent parfaitement pour redonner vie aux plus grand standards de jazz américains.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

