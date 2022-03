CONCERT GENS DE LA LUNE + WOOPEE KUSHUN Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

CONCERT GENS DE LA LUNE + WOOPEE KUSHUN
La Souris Verte, 17 RUE DES ÉTATS-UNIS, Épinal

2022-03-04 20:30:00 – 23:30:00

14 EUR

Créé en 2005 sous l’impulsion de Francis Décamps (principal compositeur et claviériste de Ange de 1970 à 1995), le groupe fait l’ultime révérence des Gens de la Lune aux Terrien avec son 4ème album « Pentacle de Lune », qui conte l’histoire d’un personnage qui, croyant avoir trouvé le moyen de résoudre les problèmes de la société, part à l’aventure afin de convaincre la population de le rejoindre vers une vie meilleure, quitte à décrocher la lune s’il le faut. En première partie : WOOPEE KUSHUN

Whoopee Kushun est un groupe de rock français du bassin Nancéen. Formé en 2018, il se compose d’une bande de copains avec Shona à la batterie, Kevin et Romain aux guitares, Guilhem à la basse et Thomas au chant. Leurs influences diverses vont des années 70 aux années 90 avec un objectif : passer un moment festif avec le public. Un dernier voyage à l’énergie communicative. +33 3 29 65 59 92 https://lasourisverte-epinal.fr/agenda/gens-de-la-lune/ La Souris Verte

