Concert Genoux Vener / Murman Tsuladze Le Hasard Ludique, 8 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 21h à 23h30

gratuit

Un festival de musique « live » nous plonge dans la diversité de la future scène musicale française pour la Fête des Vendanges de Montmartre.

Genoux Vener : Finaliste du Prix Pernod Ricard Live Music 2021

Genoux Vener s’assume et se dessine plus que jamais avec ce nouvel EP. Pauline et Chloé embrassent leurs humeurs, leurs colères, leur rires sous un même cri de ralliement : Impair. Parce que des Genoux ne forment pas forcément toujours une paire, parce que des pas peuvent se diriger dans des directions différentes pour se retrouver plus tard, cet EP est plus libre et laisse plus de place à la personnalité de chacune. Cinq titres entre électro pop, dance et new-wave, qui se libèrent des peurs d’en faire soit trop, soit pas assez.

Murman Tsuladze : Finaliste du Prix Pernod Ricard Live Music 2021

Force de la nature à la tête dure, le sourcil saillant et les épaules confortables, mais aussi artiste et charmant poète, et surtout célèbre marchand de tapis volants ; contrebandier, cosmonaute, sauveur et kidnappeur de dames au fil de ses étapes, la route de la soie offre toutes sortes d’aventures à Murman. Murman a enfin décidé de raconter au monde entier, à sa façon et avec une bonhomie toute naturelle, comment on aime sur la route de la soie, et de quelle couleur est parée le cœur d’un être dans ces régions où la vigne ne manque pas.

Concerts -> Électronique

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (111m) 13 : Guy Moquet (433m)



Contact :FÊTE DES VENDANGES DE MONTMARTRE https://www.facebook.com/FeteDesVendangesDeMontmartre/

Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-10-08T21:00:00+02:00_2021-10-08T23:30:00+02:00

Fête des vendanges de Montmartre