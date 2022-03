Concert ” Genius, tribute to Ray Charles ” Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Concert " Genius, tribute to Ray Charles " Le Lyon Rouge 41 boulevard de Schweighouse Brignais

2022-03-23 21:00:00 – 2022-03-24 22:30:00

EUR 27 27 Une voix prenante qui inspire la puissance du Gospel et la justesse de la soul associée au Swing d'une section cuivre imposante et le tout soutenue par un trio rythmique la façon rythm'n'blues.

Brignais Rhône