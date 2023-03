Concert « Genèse » : Marie Madeleine, Harmo Draüs & Guesney, 8 avril 2023, Saint-Lô .

Concert « Genèse » : Marie Madeleine, Harmo Draüs & Guesney

165 rue du Mesnilcroc Saint-Lô Manche

2023-04-08 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-08 02:00:00 02:00:00

Saint-Lô

Manche

Le collectif Nouveau Monde est fier de vous présenter le premier chapitre de ses concerts : Genèse.

Ce concert rassemblera un plateau éclectique et qualitatif, avec le retour de la reine de la Disco Wave, alias Marie Madeleine, l’émergente et talentueuse Harmo Draüs et le local de l’étape, Guesney.

Ajoutez à ça un After à base de DJ sets groovy à souhait, un bar de boissons locales et un food truck, et vous n’avez plus à hésiter !

On vous attend nombreux, fiévreux, heureux !

nouveaumonde50@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/nouveau-monde

