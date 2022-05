Concert Génération 2 Gruchet-le-Valasse, 26 juin 2022, Gruchet-le-Valasse.

Concert Génération 2 Terrasse du salon de thé La Laiterie Abbaye du Valasse Gruchet-le-Valasse

2022-06-26 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-26 18:30:00 18:30:00 Terrasse du salon de thé La Laiterie Abbaye du Valasse

Gruchet-le-Valasse 76210 Gruchet-le-Valasse

Envie d’une soirée concert ? RDV sur la terrasse du salon de thé La Laiterie pour écouter le groupe Génération 2 ! Des gourmandises sucrées à partager seront en vente sur-place.

Le groupe GENERATION 2 se compose de 5 musiciens : batterie, guitare, clavier, basse et chant et proposent des reprises rock des 60’s au 90’s (Santana, Stevie Wonder, The Beatles, Toto, etc …).

+33 2 32 84 64 76

