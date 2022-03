Concert Gem – Duo acoustique & Menu créole – L’Auberge des Forgerons Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Concert Gem – Duo acoustique & Menu créole – L’Auberge des Forgerons Hauts de Bienne, 18 mars 2022, Hauts de Bienne. Concert Gem – Duo acoustique & Menu créole – L’Auberge des Forgerons Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg – La Mouille Hauts de Bienne

2022-03-18 – 2022-03-18 Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg – La Mouille

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne Dîner – concert Avec Gem, duo acoustique, reprises de chansons et pop.

Début du concert à 21h. Menu des îles : Rougail tomate

Cuisse de poulet coco

Riz pilaf

Beignets d’ananas et sa glace vanille de Madagascar Tarif 20€ Menu à la carte disponible Réservation obligatoire au 09 88 36 48 05 / 06 28 71 41 20 +33 9 88 36 48 05 https://www.auberge-des-forgerons.fr/ Dîner – concert Avec Gem, duo acoustique, reprises de chansons et pop.

Début du concert à 21h. Menu des îles : Rougail tomate

Cuisse de poulet coco

Riz pilaf

Beignets d’ananas et sa glace vanille de Madagascar Tarif 20€ Menu à la carte disponible Réservation obligatoire au 09 88 36 48 05 / 06 28 71 41 20 Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg – La Mouille Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg - La Mouille Ville Hauts de Bienne lieuville Auberge des Forgerons 142 rue du Faubourg - La Mouille Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Concert Gem – Duo acoustique & Menu créole – L’Auberge des Forgerons Hauts de Bienne 2022-03-18 was last modified: by Concert Gem – Duo acoustique & Menu créole – L’Auberge des Forgerons Hauts de Bienne Hauts de Bienne 18 mars 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura