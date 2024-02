Concert Geek in Japan | Micro-Festival#3 Pont-l’Évêque, samedi 10 février 2024.

Concert Geek in Japan | Micro-Festival#3 Pont-l’Évêque Calvados

Plongez dans l’univers sonore des animés et des jeux-vidéo japonais avec l’Orchestre d’Harmonie de Pont-l’Évêque qui vous offrira un répertoire digne du soleil levant. Un concert illustré par des vidéos et une performance live.

▪️18h

▪️Marché couvert de Pont-l’Évêque

▪️Accès libre

SAKU SAKU

Dès 17h, découvrez la cuisine japonaise avec le foodtruck SAKU SAKU tout au long de la soirée. Le Karaage (poulet mariné et frit), le thé vert matcha dans des cookies au chocolat blanc .

Informations

microfolie@pontleveque.fr

☎️ 02.31.64.89.33

: Gratuit et sans réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 19:30:00

Place du Maréchal Foch

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie microfolie@pontleveque.fr

