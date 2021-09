Genève Usine Kugler Genève Concert GECA UNDERGROUND ⸱ The Daft Punk Night Usine Kugler Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Programme** Dans le cadre de sa nouvelle série GECA UNDERGROUND, le Geneva Camerata dévoile un projet explosif en hommage aux légendaires Daft Punk. Alors que le célèbre duo électro-pop vient d’annoncer sa dissolution – laissant des fans aux quatre coins du monde stupéfaits – les musiciens de GECA revisitent leurs plus grands titres aux côtés de l’inclassable chanteur et pianiste genevois Gaspard Sommer. Un voyage improbable entre chefs-d’œuvre classiques et l’univers déjanté du groupe qui a changé l’histoire de la musique électronique. **GASPARD SOMMER** – voix et keyboards Chanteur, pianiste, producteur, auteur-compositeur, Gaspard Sommer est un artiste pluridisciplinaire à l’univers recherché et eurythmique. **Solistes du Geneva Camerata**

de 10.- à 25.- CHF

The Daft Punk Night, un concert de Gaspard Sommet et du Geneva Camerata à découvrir le 23 octobre 2021 à la Fonderie Kugler, Genève.

